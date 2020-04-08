شقة للبيع بحديقة روعة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بحديقة مميزة فى العاصمة الادارية 180م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) امام شارع رئيسى وقريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل الخدمات كافيهات ومولات وبيوتى سنتر ونادى رياضى بسعر مميز وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل حديقة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057565
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