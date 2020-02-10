شقة للبيع بحديقة خاصة فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|شقة للبيع بحديقة مميزة فى 6 اكتوبر قريبة من المتحف المصرى وع اجمل view للاهرامات وابو الهول وقريبة من مستشفيات وجامعات ومدارس يعنى حياة متكاملة شقتك 198 م (4 غرف +ريسبشن +تراس +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل حديقة فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|239,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052557
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