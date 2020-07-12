شقة للبيع بحدائق حلوان

(للبيع)
|شقة متشطبه على السكن بحدائق حلوان 3 غرف وريسبشن الدور التانى عداد كهرباء ومياة وغاز شارع كبير وواسع عشر دقاءق من المترو والاتواستراد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد الحسينى
|التليفون:
|01225688382
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|العنوان:
|شارع توتنجى عشر دقاءق من المترو والاتواستراد- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|370,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062830
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