شقة للبيع بجاردن واسع للاولاد بمقدم (106)الف في اول كمبوند بفيو اكواريوم

(للتقسيط)
|دي جويا حققتلك االمعادلة الصعبه تقدر تمتلك شقتك في اول كمبوند سكني يتمتع بفيو اكواريوم بمقدم (106) الف واشتراك نادي مجانا وجراج عند التعاقد بمنطقة r8 بالقرب من الممشي السياحي بمساحة 148 م مكونة (3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن+جاردن) وهتلاقي مستوي راقي من الخدمات ليك ولاسرتك اللي ملهاش مثيل من 3حمام سباحة ,لاندسكيب ,جراج , ونادي رياضي مدارس والحق قبل غلاء الاسعار وكلمنا ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01021551076
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|106,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086387
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