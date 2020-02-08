شقة للبيع بجاردن خاص في التجمع الخامس

(للبيع)
|شقة في ارقي كمبوندات التجمع الخامس بمساحة مميزة 176 م + (الجاردن بمساحة 250 م) تقسيم داخلي مميز للشقة ( 3 غرف نوم – 3 حمام – ومطبخ ) يناسب مع احتياجات عيلتك استلام فوري للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|القاهرة الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052054
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