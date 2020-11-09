(للبيع)
|شقة للبيع بالقرية السياحية السادسة 6 أكتوبر بجوار مول العرب مساحة الشقة 260 متر تاني بلكونة أربعة غرف نوم وثلاثة حمامات وريسبشن ومطبخ تشطيب سوبر لوكس اسانسير وجراج بحري شرقي مطلوب 2350000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|القرية السياحية- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072830
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