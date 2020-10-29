شقة للبيع بالقرب من نادي الصيد الدقي المساحة ١٣٥م\ 2غرفه\رريسبشن3 قطع\مطبخ\حمام مسجلة شهر عقاري \ حصة في الارض الدور الخامس\اسانسير موقع متميز تبعد عن نادي الصيد 500متر سعر البيع مليون و150 الف جنية