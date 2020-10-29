(للبيع)
|شقة للبيع بالقرب من نادي الصيد الدقي المساحة ١٣٥م\ 2غرفه\رريسبشن3 قطع\مطبخ\حمام مسجلة شهر عقاري \ حصة في الارض الدور الخامس\اسانسير موقع متميز تبعد عن نادي الصيد 500متر سعر البيع مليون و150 الف جنية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هنا القاهرة للعقارات
|التليفون:
|01141282124
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071016
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