شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠٠ فدان يضم كل الخدمات اللى تحتاجها فى حياتك اليومية من مدارس ل اولادك و نادى اجتماعي و مستشفى و تراك للخيل و مساحات خضراء غير لاجون كبيرة جدا ب طول الكمبوند كله ل فيو مميز جدا الشقة بمساحة ١٥٦ متر (٣ غرف +٢حمام +ريسبشن + مطبخ ) استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069