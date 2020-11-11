شقة للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)
|امتلك شقتك فى كمبوند سراى فى القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى المشروع على مساحة ١١٠٠ فدان يضم كل الخدمات اللى تحتاجها فى حياتك اليومية من مدارس ل اولادك و نادى اجتماعي و مستشفى و تراك للخيل و مساحات خضراء غير لاجون كبيرة جدا ب طول الكمبوند كله ل فيو مميز جدا الشقة بمساحة ١٥٦ متر (٣ غرف +٢حمام +ريسبشن + مطبخ ) استلام سنة ومبنية للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الاول
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073383
اتصل
109,000 جنيه
اتصل
300 جنيه