شقة للبيع بالعاصمة بالقرب من حي السفارات

(للبيع)
|شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من حي السفارات وحي الوزارات وامام جامعة انترناشيونال وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ونادي رياضي وممشي للدراجات وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055110
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