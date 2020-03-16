شقة للبيع بالعاصمة الادارية بأقل الاسعار

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani بقلب العاصمة بأقل الاسعار وبدون فوائد وحواليك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وكيدز اريا ومول تجاري وبحيرات صناعية وغيرهم كتير وشقتك 283م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056141
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