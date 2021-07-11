(للبيع)
|شقة للبيع بالشيخ زايد الحي الثامن ميني كمباوند جرين فالي موقع متميز جدا الشقة دور ثالث 192 متر + روف 95 متر مباني رسمي والباقي جاردن خاص الدورين متصلين بسلم داخلي اسانسير 6 غرف + 4 حمامات مطلوب ٣ مليون جنيه 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101888
اتصل
1,915,400 جنيه
اتصل
12,000 جنيه
2,600 جنيه
1,100 جنيه
367,000 جنيه
اتصل