(للبيع)
|شقة للبيع بالشماليات حي 300 مدينة 6 أكتوبر مساحة 142م 3غرف نوم+حمام+مطبخ استلام فوري 550 الف ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071762
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