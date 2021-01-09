شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عررض ب 1,299,000 كااش لفترة محدوداا 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الثالث- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/1/2021
رقم الإعلان: 2079242
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صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (و.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع فى الاسكندرية بالتقسيط او كاش مطلة على البحر مباشرة مساحة 79 متر ويوجد مساحات متعددة جراج .
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9/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - المنطقه الثامنه - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق - المنطقه الثامنه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو انت طول السنه متردد بدور علي حاجه لقطة بسعر كويس جات الفرصة من شركة زياد فرصة مميزة جدا 👈.
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اتصل

9/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب - في القاهرة مصر

شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب

(للبيع)

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العنوان:

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8/1/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)

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عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ري.
العنوان:

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900 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري

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للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد م.
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550 جنيه

8/1/2021
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صورة الاعلان: للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا - في القاهرة مصر

للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي والفوري عرض شقه مفروشه فرش فندقي راقي جدا جدا داخل كمبوند حديث ومباني جديده ووجود أمن2.
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2,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي - في القاهرة مصر

للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي

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- في القاهرة مصر

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650 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول - في القاهرة مصر

بموقع مميز بمدينة نصر شقة فندقية 7نجوم مفروشه للايجار بجوار جنيه مول

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا - في القاهرة مصر

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا

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العنوان:

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القسم: 

650 جنيه

8/1/2021
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العنوان:

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القسم: 

450 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم

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شقة مفروشة للايجار فرش فاخر داخل ميني كمبوند في قلب مدينة نصر بين أول مكرم وسيتي ستارز مباشرة 3نوم 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

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العنوان:

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القسم: 

450 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر - في القاهرة مصر

فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه حقيقيه يوجد شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بمنطقه عباس العقاد مكونه من.
العنوان:

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القسم: 

650 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر - في القاهرة مصر

لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر

(للإيجار)

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لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد و.
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القسم: 

16,000 جنيه

8/1/2021
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