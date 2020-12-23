شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق عرررووووض بأقل الاسعار بـ720,000 ج كاش بدل من 770,000ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077197
اتصل
اتصل
900,000 جنيه
اتصل
1,200 جنيه
540,000 جنيه
اتصل
540,000 جنيه
250 جنيه
720,000 جنيه
720,000 جنيه
300 جنيه
560,000 جنيه
اتصل
اتصل