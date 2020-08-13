شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 130متر عبارة عن (3غرف+ حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) خليفة دور اول بعد الارضي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي الثالث فيلات- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064984
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