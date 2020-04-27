شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|#عروض_الكاش ـ _شقه 140 م بالمنطقه الثالثه استلام فوري بـ444,000 ج كاش _شقة 185 م بالمنطقه الثانية بـ760,000 ج كاش _شقة 170م بالمنطقه السابعه بـ750,000ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|444,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058522
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