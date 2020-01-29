شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثالثة ** شقه 200 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 120م عباره عن : ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 120 م تراس ) 📍وقريبه ⬅️من طريق الحريه ⬅️ومركز المدينة ⬅️ونادى الشروق عرض لفترة محدوده بمقدم 399,000 ج وعند الاستلام المبدئ ادفع 199,000 ج وعند الاستلام النهائى ادفع 150,000 ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050922
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