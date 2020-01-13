شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|بأرقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز المدينة ⬅️و نادى جرين هيلز ⬅️و طريق الاوسط ⬅️وطريق الاسماعليه شقة 150م بحريه عباره عن (3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفتره محدوده بمقدم 230,000 ج تسهيلات حتي 48 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048839
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