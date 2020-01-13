شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز جدا داخل كمبوند جرين لاند وتطل على حديقه 📍وقريبه من 👈نادى هيليوبلس 👈والجامعه البريطانيه 👈واكاديميه الشروق 🎉عرض لفترة محدودة ادفع 550,000 ج مقدم وعند الاستلام المبدئي 150,000ج وعند الاستلام النهائي 150,000ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جرين لاند- مدينه الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048831
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صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن فى العاصمة الادارية مكانك عندنا فىTown Gate - في القاهرة مصر

عايز تسكن فى العاصمة الادارية مكانك عندنا فىTown Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن فى العاصمة الادارية تعالى وامتلك شقتك 150 م تشطيب اكسترا لوكس (3غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: بتدور على السعادة تعالى واسكن فى Town Gate - في القاهرة مصر

بتدور على السعادة تعالى واسكن فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سعادتك هتلاقيها عندنا فى العاصمة الادارية امتلك شقة 180م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف +2 حمام +ريسبشن +م.
العنوان:

القاهرة - مصر
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226,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى وانت فى شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمة العيلة هتبقى احلى بامتلاك شقتك فى ارقى كمبوند فى العاصمة الادارية 245 م ( 3غرف نوم +3 حمام +ريسب.
العنوان:

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285,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فىTown Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك على بعد دقائق من فندق الماسة فى Town Gate وعلى اطلالة رائعة على كريستال لاجون والمساحات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

214,000 جنيه

13/1/2020
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صورة الاعلان: حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

حياتك ليها طعم مختلف بامتلاك شقة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش حياتك بطعم تانى وامتلك شقة فى العاصمة الادارية الجديدة 190م (3غرف +3 حمام +ريسبشن +مطبخ ) تشطيب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue - في القاهرة مصر

ولسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة ف green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

لسة اللي جاي احلي بأمتلاكك شقة بالعاصمة الادراية الجديدة جمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة - في القاهرة مصر

اجمل ايام حياتك هتعيشها في شقتك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتعيش اجمل ايام حياتك بأمتلاكك شقة العاصمة الادارية الجديدة في واحد من اكبر كمبوندات العاصمة الاداري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اللي هتدفعه هيرجعلك بأستثمارك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ايوة صحبح اللي هتدفعه هيرجعلك لما تمتلك شقة بالعاصمة الاداري الجديدة هتقدر تستثمرها في اي وقت تحبه و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع - في القاهرة مصر

بأقل سعر في العاصمة شقتك ارضي بحديقة بفيو رائع

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك دلوقتي شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأرقي كمبوند green avenue وبأقل سعر في العاصمة وبمقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري - في القاهرة مصر

عرررروض باقل الاسعار من شركة زياد الإستثمار العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وتقدم اقوى عرووضها بأسعار زمان شقه 145 م عباره عن : ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احجز وحدتك دلوقتي بأكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

12/1/2020
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