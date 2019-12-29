شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|📍اقوووي العرووض قبل نهاية العااام 2019 من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري شقة 250 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز جدا داخل كمبوند جرين لاند وتطل على حديقه 📍وقريبه من 👈نادى هيليوبلس 👈والجامعه البريطانيه 👈واكاديميه الشروق 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 399,000 ج وتسهيلات حتي 24 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|جرين لاند- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046972
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