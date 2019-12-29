شقة للبيع بالشروق

📍اقوووي العرووض قبل نهاية العااام 2019 من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري شقة 250 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز جدا داخل كمبوند جرين لاند وتطل على حديقه 📍وقريبه من 👈نادى هيليوبلس 👈والجامعه البريطانيه 👈واكاديميه الشروق 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 399,000 ج وتسهيلات حتي 24 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )