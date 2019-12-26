شقة للبيع بالشروق

لهواة جمع كل المميزات بالشروق- شقة بالدور الثالث بحري - بالعداد بجراج خاص بالاسانسير تطل علي حديقة كبيرة وقريبة من المواصلات جدا ومن كمبوند حسن علام كل ده بسعر متر لايصدق4500جنيه انتهز الفرصة بالمنطقة الخامسة عمارات بالمجاورة الثالثة- لعدم الحاجة