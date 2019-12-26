شقة للبيع بالشروق

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تفاصيل الإعلان
لهواة جمع كل المميزات بالشروق- شقة بالدور الثالث بحري - بالعداد بجراج خاص بالاسانسير تطل علي حديقة كبيرة وقريبة من المواصلات جدا ومن كمبوند حسن علام كل ده بسعر متر لايصدق4500جنيه انتهز الفرصة بالمنطقة الخامسة عمارات بالمجاورة الثالثة- لعدم الحاجة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد الشربيني
التليفون: 01002142939

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العنوان: المنطقة الخامسة- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 787,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046687
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26/12/2019
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26/12/2019
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26/12/2019
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اتصل

26/12/2019
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#للايجار_شقة_مفروشة_بموقع_مميز بمدينه نصر اول #عباس_العقاد

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26/12/2019
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و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات "

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

غير مستقبلك للاحسن وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى مستقبلك افضل وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر+ريسبشن +مطبخ +3 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: بسعر متر قليل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بسعر متر قليل هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +dressing room ).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: افضل فرصة استثمارية هتلاقيها فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

افضل فرصة استثمارية هتلاقيها فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار جت لحد عندك امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: استثمارك ونجاحك في العاصمة - في القاهرة مصر

استثمارك ونجاحك في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر في العاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار ناجح وحياة ترفيهية وجمب كل خدماتك حمامات سباحة وناد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

الحق عروض العاصمة وامتلك في green avenue

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق العروض قبل فوات الاوان وسط كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: عيش في الروقان والهدوء في green avenue - في القاهرة مصر

عيش في الروقان والهدوء في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فيgreen avenue العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الروقان والهدوء والجو الرائع وشقتك 180م (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: هتعيش كل يوم في رفاهية وخصوصية في العاصمة - في القاهرة مصر

هتعيش كل يوم في رفاهية وخصوصية في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصوصية ورفاهية بلا حدود وعيش ايام جديدة ومختلفة وس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

25/12/2019
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