شقة للبيع بالشروق

(للبيع)
|لهواة جمع كل المميزات بالشروق- شقة بالدور الثالث بحري - بالعداد بجراج خاص بالاسانسير تطل علي حديقة كبيرة وقريبة من المواصلات جدا ومن كمبوند حسن علام كل ده بسعر متر لايصدق4500جنيه انتهز الفرصة بالمنطقة الخامسة عمارات بالمجاورة الثالثة- لعدم الحاجة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد الشربيني
|التليفون:
|01002142939
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|العنوان:
|المنطقة الخامسة- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|787,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046687
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