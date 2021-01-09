شقة للبيع بالشروق - المنطقه الثامنه

(للبيع)
|لو انت طول السنه متردد بدور علي حاجه لقطة بسعر كويس جات الفرصة من شركة زياد فرصة مميزة جدا 👈شقه 190متر واجهة بحري (استلام فوري للشقة) (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق عرررووووض بأقل الاسعار بـ700,000 ج كاش بدل من 770,000ج الاستلام خلال 3 شهور للعقار لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079183
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