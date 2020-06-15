شقة للبيع بالسروق

(للبيع)
|بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 🎉عررروض مميزة جدا فرصة بأقل الاسعار بـ650,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060858
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