شقة للبيع بالجيزة

(للبيع)
|شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الدور فوق الارضي ✅ ٢ غرفة مقفولين ✅ حمام مساحة كبيرة ✅مطبخ ✅ريسبشن كبير قطعتين تشطيب سوبر لوكس الاتصال على الرقم 01006010007 واتس اب / 01113333494 غاز طبيعي ، عداد كهرباء قديم ، السعر ٥٣٠الف جنيه كاش ملحوظة: البيع من خلال المالك و لا يوجد عمولات و نقل الملكية بيبقي في الشركة المالكة للابراج و بتطلع لحضرتك عقد جديد بأسم حضرتك و الشقة لا يوجد عليها اقساط او مخالفات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سمير
|التليفون:
|01006010007
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|العنوان:
|80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى خلف محكمة الجيزة الابتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة - الدور الاول- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095999
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