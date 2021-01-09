شقة للبيع بالتقسيط بالاسكندرية استلام فورى

(للبيع)
|شقة للبيع فى الاسكندرية بالتقسيط او كاش مطلة على البحر مباشرة مساحة 79 متر ويوجد مساحات متعددة جراج امام نادى الشرطة - طريق المنشية للعجمى الدور التاسع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر المصرى
|التليفون:
|01112130600
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079261
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