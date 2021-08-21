شقة للبيع بالتقسيط المريح و تشطيب بالجراج ف كابيتال هايتس

بالتقسيط المريح امتلك شقتك بتشطيب سوبر لوكس فى كابيتال هايتس شقة 133 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من حى الدبلوماسى و ارض المعارض ب474 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد + مصاريف الجراج و اشتراك النادى الرياضى مجانا عند التعاقد مع ارقى خدمات متنوعة كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة و لاند سكيب لاجمل المناظر الطبيعية كل ده بكمبوند مميز بمنطقة المستثمرين يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس اب ع 01201135481 والحق احجز مكانك بكمبوند كابيتال هايتس فى العاصمة الادارية