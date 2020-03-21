شقة للبيع باقوى نظام سداد فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية باقوى نظام سداد بدون فوائد 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من المدينة الطبية ومسجد الفتاح العليم وحى السفارات ومطار العاصمة باقل مقدم وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستفيد باقوى نظام سداد فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056566
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