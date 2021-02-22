شقة للبيع باطلاله خاصة ع النهر الاخضر بقدم 53 الف واشتراك نادي فري

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صورة الاعلان: شقة للبيع باطلاله خاصة ع النهر الاخضر بقدم 53 الف واشتراك نادي فري - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في اكبر كموند سكني باميز موقع في العاصمة يطل كمبوند الموندو العاصمة الجديدة ع النهر الأخضر، ، كما يقع بالقرب من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، و محاور وطرق هامة، ومن جميع الخدمات ، ومن الخدمات التي يقدمها من أمن و حراسة 24 ساعة . - سبا و جيم و حمامات سباحة . -كلوب هاوس - مناطق للجري و العجل . - مناطق مخصصة للاطفال - مول مطاعم و كافيهات بمساحة 80 م مكونة من) ;غرفة +مطبخ+حمام+ريسبشن) بمقدم 53 الف وانظمة سداد تصل ال 10 سنوات يلا كلمنا فون ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب واحجز شقتك و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mai
التليفون: 01021551076

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العنوان: - العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 53,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084784
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