شقة للبيع باطلاله خاصة ع النهر الاخضر بقدم 53 الف واشتراك نادي فري

امتلك شقتك في اكبر كموند سكني باميز موقع في العاصمة يطل كمبوند الموندو العاصمة الجديدة ع النهر الأخضر، ، كما يقع بالقرب من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، و محاور وطرق هامة، ومن جميع الخدمات ، ومن الخدمات التي يقدمها من أمن و حراسة 24 ساعة . - سبا و جيم و حمامات سباحة . -كلوب هاوس - مناطق للجري و العجل . - مناطق مخصصة للاطفال - مول مطاعم و كافيهات بمساحة 80 م مكونة من) ;غرفة +مطبخ+حمام+ريسبشن) بمقدم 53 الف وانظمة سداد تصل ال 10 سنوات يلا كلمنا فون ع 01021551076 او راسلنا ع واتساب واحجز شقتك و