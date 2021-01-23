شقة للبيع بارقي المناطق السكنيه ف العاصمة بالقرب من الممشي السياحي وحي الس

(للبيع)
|امتلك شقتك ف ارقي المناطق السكنيه باطلالات جذابة لحياة راقية ومستوي عالي من الرفاهية وكمان هتلاقي كل خدمات حواليك من : 1.حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، ومسبح خاص للسيدات فقط. 2.كلوب هاوس كبير يشمل جيم، وسبا، وجاكوزي. 3.مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. 4.مواقف سيارات تحت الأرض. 5.نادي رياضي يضم العديد من الأنشطة والملاعب. 6.بحيرات صناعية، ونوافير مطلة على الوحدات السكنية. 7.مطاعم وكافيهات شهيرة شقتك بمساحة 120م مكون من: ( 2 غرفة +حمام +مطبخ +ريسبشن) وغيرهـا كتيـر مستني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|102155107
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083337
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