شقة للبيع بارقي المناطق السكنيه ف العاصمة بالقرب من الممشي السياحي وحي الس

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع بارقي المناطق السكنيه ف العاصمة بالقرب من الممشي السياحي وحي الس - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شقتك ف ارقي المناطق السكنيه باطلالات جذابة لحياة راقية ومستوي عالي من الرفاهية وكمان هتلاقي كل خدمات حواليك من : 1.حمامات سباحة لجميع الفئات العمرية، ومسبح خاص للسيدات فقط. 2.كلوب هاوس كبير يشمل جيم، وسبا، وجاكوزي. 3.مسارات للجري، والركض، وركوب الدراجات. 4.مواقف سيارات تحت الأرض. 5.نادي رياضي يضم العديد من الأنشطة والملاعب. 6.بحيرات صناعية، ونوافير مطلة على الوحدات السكنية. 7.مطاعم وكافيهات شهيرة شقتك بمساحة 120م مكون من: ( 2 غرفة +حمام +مطبخ +ريسبشن) وغيرهـا كتيـر مستني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 102155107

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083337
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك امام منطقة البنوك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بمقدم254 الف بي بالقرب من قصر الرئاسي وحي الوزارات في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه عل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,541,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بالقرب من الحي البلوماسي - في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بالقرب من الحي البلوماسي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بالقرب من الحي البلوماسي مساحه الشقه 175 مميزات الشقه 3غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بحديقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بقرب الجامعه السويديه - في القاهرة مصر

شقه للبيع بحديقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بقرب الجامعه السويديه

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع بحديقه في العاصمه الاداريه منطقه R7 بقرب الجامعه السويديه مساعه الشقه 200 متر + جاردن 60.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

275,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه - في القاهرة مصر

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه بالتقسيط في العاصمه الاداريه بقرب بالحي الوازارء مساحه الشقه :193متر مميزات الشقه : 3غرف نوم _ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

12/1/2021
صورة الاعلان: بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده - في القاهرة مصر

بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أمتلك شاليه115 متر على بعد خطوات من البحر والشاليه غرفتين وريسبشن + مطبخ أمريكى تشطيب سوبر لوكس ب253.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

253 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك فى أرقى مواقع #العاصمة_الادارية الجديدة أمام النهر الأخضر و دقايق من الجامعة البريطانية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

شقة مميزة في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنك #فيصل_الاسلامى يطرح ثانى مشاريعه فى #العاصمةالادارية بموقع متميز جدا أمام #النهرالاخضر و ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

28/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في القاهرة مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة!! #شاليهللبيع فى منتجع باى مونت فى قلب #مدينةالجلالة ؛ View مفتوح على البحر فى #العين_السخنة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في القاهرة مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه بمساحة 105 متر (غرفتين + .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager