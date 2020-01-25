شقة للبيع بارقى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)
|بارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing room ) قريب من مطاعم وكافيهات وحى السفارات وسط المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية عشان تعيش حياة صحية وسط خدماتك بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 واعرف اكتر عن شقتك بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050432
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