شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا

(For Sale)
|شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم للاستعلام 0221933117 01149376567
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|حسن محمود
|Telephone:
|01146143437
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|احمد- النزهه الجديده
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|180,000 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182708
(For Sale)- in Cairo Egypt
400,000 Pound
7,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
500,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
1,300,000 Pound
11,000 Pound
2,000 Pound
4,750,000 Pound
375,000 Pound
4,443,000 Pound
2,500,000 Pound
5,400,000 Pound
5,400,000 Pound
4,400,000 Pound
Call
3,500 Pound