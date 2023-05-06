شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اسا

(For Sale)

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شقة للبيع النزهه 2 جسر السويس 120م ناصية 180 الف قسط 160 الف كاش الموقع اساتسير ماركة عالمية الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة انتركم للاستعلام 0221933117 01149376567
Contact The Advertiser:
Contact Name: حسن محمود
Telephone: 01146143437

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: احمد- النزهه الجديده
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 180,000 Pound
Posting Date: 6/5/2023
Ad Number: 2182708
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Posting Date
Ad Photo: شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3 - in Cairo Egypt

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 3

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 165 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 380 الف 3 غرف ليفنج ريسبشن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

400,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن - in Cairo Egypt

شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سنتين للاستلام الفورى سعر .
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7,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور - in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقه للبيع كمبوند الفردوس 150 م اول طريق اسماعيليه الصحراوى قبل مدينه العبور ا.
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Cairo - Egypt
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500,000 Pound

6/5/2023
Ad Photo: شقة للبيع لاغراض تجارية بعمر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيس - in Cairo Egypt

شقة للبيع لاغراض تجارية بعمر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيس

(For Sale)

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شقة تصلح اغراض تجارية ارضي بعنر بن الخطاب جسر السويس اول نمرة من الشارع الرئيسي بجانب مترو الانفاق ل.
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1,300,000 Pound

28/4/2023
Ad Photo: ط´ظ‚ط© ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© - in Cairo Egypt

ط´ظ‚ط© ط§ظٹط¬ط§ط± ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شقة ايجار جديد٢٢٠م سكني راقية جدا بالنرجس فيلات التجمع الخامس الترالوكس بالقرب من.
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Cairo - Egypt
Category: 

11,000 Pound

8/4/2023
Ad Photo: شقة للايجار النزهة2 بسعر2000ج - in Cairo Egypt

شقة للايجار النزهة2 بسعر2000ج

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار شقة قانون جديد النزهة 2 ش السيدة خديجة من ش 100 الدور الرابع 3 نوم 2 ريشيبشن 2 حمام مطبخ كبي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,000 Pound

6/4/2023
Ad Photo: شقة للبيع 135م بفيو حديقة بالتجمع الخامس بدون مقدم - in Cairo Egypt

شقة للبيع 135م بفيو حديقة بالتجمع الخامس بدون مقدم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

امتلك شقتك في ارقي كمبوندات التجمع الخامس بقلب القاهرة الجديدة والذي يتميز بقربه من فندق توليب و مدي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,750,000 Pound

12/3/2023
Ad Photo: شقة للبيع فى كمبوند امام النادى الاهلى التجمع الخامس بمقم 10% - in Cairo Egypt

شقة للبيع فى كمبوند امام النادى الاهلى التجمع الخامس بمقم 10%

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة بسعر الطرح الاول مع اكبر مطور اماراتى كمبوند فى منطقة حيوية و قريب لجميع الاماكن فى منطقة الجو.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

375,000 Pound

27/2/2023
Ad Photo: شقة 125 متر استلام فوري ومتشطبة بأقل سعر في قلب السادس من أكتوبر - in Cairo Egypt

شقة 125 متر استلام فوري ومتشطبة بأقل سعر في قلب السادس من أكتوبر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

**الموقع المميز لكمبوند كيان حيث يقع بالقرب من: مول العرب الشهير والذي يقع كمبوند كيان أكتوبر kayan .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,443,000 Pound

26/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع ٣ وصالة - in Cairo Egypt

شقة للبيع ٣ وصالة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة ٣ وصاله ارضي تصلح مشروع وكمان سكني علي الشارع.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

2,500,000 Pound

24/2/2023
Ad Photo: شقتك بحديقة خاصة فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس - in Cairo Egypt

شقتك بحديقة خاصة فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة لقطة للبيع فى ارقى كمبوندات التجمع الخامس لوكشن مميز جدا قريب لجميع الاماكن و المحاور الرئيسية .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,400,000 Pound

22/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع غرفتين بحديقة خاصة بقلب التجمع الخامس استلام قريب - in Cairo Egypt

شقة للبيع غرفتين بحديقة خاصة بقلب التجمع الخامس استلام قريب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

امتلك شقتك فى اميز موقع بالتجمع و قربه من أكثر المناطق الحيوية بها الشقة مساحة 120م مكونة من غرفتين .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

5,400,000 Pound

22/2/2023
Ad Photo: شقة للبيع 115 متر فيو لاجون بكمبوند فى 6 اكتوبر - in Cairo Egypt

شقة للبيع 115 متر فيو لاجون بكمبوند فى 6 اكتوبر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن موقع استثنائي في أرقى المشروعات السكنية فهذه هي فرصتك الآن لامتلاك وحدتك في المشروع .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,400,000 Pound

20/2/2023
Ad Photo: للبيع شقة بمدينة نصر موقع مميز - in Cairo Egypt

للبيع شقة بمدينة نصر موقع مميز

(For Sale)

- in Cairo Egypt

للبيع شقق بمدينة نصر موقع مميز بالقرب من محور المشير طنطاوى تبدا من 140م مع وجود خدمات ( مول تجارى .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

12/2/2023
Ad Photo: شقة للايجار مفروش مدينة بدر - in Cairo Egypt

شقة للايجار مفروش مدينة بدر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شقة للايجار مفروش مدينة بدر الحى الاول المجاورة الخامسة مساحة 95 متر دور خامس( باب جديد) شقة لوكس مك.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,500 Pound

11/2/2023
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