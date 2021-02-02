شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوه

(للبيع)
|شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوة تانى نمرة من التسعين بعد كمبوند مون فالى جوار الجامعه الامريكية ونادى الزهور اول بلكونه واجه اماميه مساحه 230 م موقع متميز غاز قريبه جدا من كل الخدمات سكن عائلى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوان
|التليفون:
|01118432210
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|العنوان:
|لقاهرة الجديدة التجمع الخامس- القاهرة الجديدة التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,360,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082396
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