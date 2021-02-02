شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوه - في القاهرة مصر

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شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوة تانى نمرة من التسعين بعد كمبوند مون فالى جوار الجامعه الامريكية ونادى الزهور اول بلكونه واجه اماميه مساحه 230 م موقع متميز غاز قريبه جدا من كل الخدمات سكن عائلى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوان
التليفون: 01118432210

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العنوان: لقاهرة الجديدة التجمع الخامس- القاهرة الجديدة التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,360,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/2/2021
رقم الإعلان: 2082396
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2/2/2021
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1/2/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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1/2/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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1/2/2021
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1/2/2021
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1/2/2021
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31/1/2021
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