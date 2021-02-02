شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوه

شقة للبيع التجمع الخامس كمبوند الزهوة تانى نمرة من التسعين بعد كمبوند مون فالى جوار الجامعه الامريكية ونادى الزهور اول بلكونه واجه اماميه مساحه 230 م موقع متميز غاز قريبه جدا من كل الخدمات سكن عائلى