(للبيع)
|شقة للبيع أسيوط المعلمين شارع العطيفي عرضه ١٦ متر بالقرب من مستشفى العطيفي دور خامس فوقها دورين يوجد اسانسير وعداد كهربا ومية والعمارة بها غاز طبيعي نص تشطيب واجهة تشطيب كامل المساحة 150 م بالمنافع والبلكونات كل شقة لها نصيب في الأرض سعر المتر 5500 جنيه او 500 ألف كاش و 350 ألف على ست اشهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د مصطفى بودي
|التليفون:
|01092808520
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|العنوان:
|أسيوط المعلمين القديمة شارع العطيفي- أسيوط المعلمين شارع العطيفي
أسيوط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|825,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095313
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