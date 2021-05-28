شقة للبيع أسيوط المعلمين شارع العطيفي عرضه ١٦ متر بالقرب من مستشفى العطيفي دور خامس فوقها دورين يوجد اسانسير وعداد كهربا ومية والعمارة بها غاز طبيعي نص تشطيب واجهة تشطيب كامل المساحة 150 م بالمنافع والبلكونات كل شقة لها نصيب في الأرض سعر المتر 5500 جنيه او 500 ألف كاش و 350 ألف على ست اشهر