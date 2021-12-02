(للبيع)
|شقة 280 متر على النيل للتمليك السعر 10 مليون جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اليسكو للتسويق العقاري
|التليفون:
|01006834320
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|العنوان:
|53 التعاونيات ش التحرير مساكن شيراتون المطار النزهة القاهرة- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113650
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