شقة للايجار 135م في شيراتون في موقع مميز جدا

شقة للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا مساحة 135 متر تشطيب سوبر لوكس مقسمة 2 غرفة و 2 ريسبشن و 2 حمام و مطبخ الدور الرابع و يوجد اسانسير المطلوب 9000 ج للتواصل 01098309331