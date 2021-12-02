شقة للايجار 135م في شيراتون في موقع مميز جدا

(للإيجار)
|شقة للايجار في شيراتون في موقع مميز جدا مساحة 135 متر تشطيب سوبر لوكس مقسمة 2 غرفة و 2 ريسبشن و 2 حمام و مطبخ الدور الرابع و يوجد اسانسير المطلوب 9000 ج للتواصل 01098309331
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01098309331 - 01066477099
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113632
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