شقة للايجار 125م مفروش في شيراتون المطار

(للإيجار)
|شقة للايجار مفروش في شيراتون المطار مساحه 125م مكييفه بالكامل مقسمه 3غرف رسيبشن 2حمام ومطبخ الدور الرابع يوجد اسانسير يوجد انترنت وحارس عقار وانتركم وغاز مطلوب 7000 ج للتواصل 01098309331 او 01066477099
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رمضان الصاوي
|التليفون:
|01098309331 - 01066477099
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|العنوان:
|شيراتون المطار- شيراتون المطار
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113386
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