شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان

- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه امامى على الطريق العام - العنوان شارع السودان الرئيسى عند اول طلعت المحور من شارع السودان بينها وبين ميدان لبنان ٣٠٠متر تقريبا - ويوجد بها خط ارضى شغال للنت -مطلوب 6000ج لمدة سنة او سنتين