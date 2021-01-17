شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان - في الجيزة مصر

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- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه امامى على الطريق العام - العنوان شارع السودان الرئيسى عند اول طلعت المحور من شارع السودان بينها وبين ميدان لبنان ٣٠٠متر تقريبا - ويوجد بها خط ارضى شغال للنت -مطلوب 6000ج لمدة سنة او سنتين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01114533718

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العنوان: شارع السودان ميدان لبنان - المهندسين- شارع السودان -المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080322
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