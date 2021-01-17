شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان بمساحه135م

(للإيجار)
|- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه امامى على الطريق العام - العنوان شارع السودان الرئيسى عند اول طلعت المحور من شارع السودان بينها وبين ميدان لبنان ٣٠٠متر تقريبا - ويوجد بها خط ارضى شغال للنت -مطلوب 6000ج لمدة سنة او سنتين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01114533718
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|العنوان:
|شارع السودان ميدان لبنان - المهندسين- شارع السودان - ميدان لبنان
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080336
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