شقة للايجار

فرصة لن تتكرر للايجار شقة لقطة لعمارات الفتح شقة 120م دور رابع 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ تكييف ـ سخان غاز غير مجروحة ـ بدون اسانسير الدور الرابع قبل الاخير المطلوب 4500 ت/01000413332