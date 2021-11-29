شقة للايجار

(للإيجار)
|فرصة لن تتكرر للايجار شقة لقطة لعمارات الفتح شقة 120م دور رابع 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ تكييف ـ سخان غاز غير مجروحة ـ بدون اسانسير الدور الرابع قبل الاخير المطلوب 4500 ت/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113253
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