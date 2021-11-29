شقة للايجار

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تفاصيل الإعلان
فرصة لن تتكرر للايجار شقة لقطة لعمارات الفتح شقة 120م دور رابع 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ تكييف ـ سخان غاز غير مجروحة ـ بدون اسانسير الدور الرابع قبل الاخير المطلوب 4500 ت/01000413332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: المنطقة الثامنة بمنطقة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113253
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