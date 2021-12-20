(للإيجار)
|شقة للايجار لقطة بالتجمع شقة 180م بالبنفسج عمارات مكونة من 3غرف ـ 3ريسبشن به تراس 2حمام ـ مطبخ اسانسير ـ غاز التر سوبر لوكس ـ امامية دور ارضي المطلوب 7750 ت/ 01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
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|العنوان:
|حي ثاني بيت الوطن- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116004
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