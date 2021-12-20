شقة للايجار لقطة بالتجمع شقة 180م بالبنفسج عمارات مكونة من 3غرف ـ 3ريسبشن به تراس 2حمام ـ مطبخ اسانسير ـ غاز التر سوبر لوكس ـ امامية دور ارضي المطلوب 7750 ت/ 01000413332 01000109722