شقة للايجار قانون جديد الزيتون شارع محمد العجمى

(للإيجار)
|شقة غرفتين وصالة الدور الرابع بعد الارضى بالزيتون - الارضيات سيراميك - ماتور وعداد مياه منفصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خالد صلاح
|التليفون:
|01016398077
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|العنوان:
|شارع محمد العجمى امتداد شارع نصر- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112375
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