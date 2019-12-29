شقة للايجار ف ذا ادرس بالمطبخ والتكيفات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار ف ذا ادرس بالمطبخ والتكيفات - في الجيزة مصر

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شقة 134م للايجار ف ذا ادرس بالمطبخ والتكيفات مكونة من 3غرف - 2 حمام دور متكرر بها اسانسير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01004746783

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العنوان: - الشيخ زايد
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2047001
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