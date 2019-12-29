شقة للايجار ف ذا ادرس بالمطبخ والتكيفات

(للإيجار)
|شقة 134م للايجار ف ذا ادرس بالمطبخ والتكيفات مكونة من 3غرف - 2 حمام دور متكرر بها اسانسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047001
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