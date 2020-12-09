شقة للايجار في مدينة نصر

شقة للايجار في مدينة علي طريق النصر مباشر شقة 100 متر برج تجاري و اطباء يوجد 4 اسمساير شقة لقطة في مدينة نصر المنطقة الاولي 2 غرف نوم 1 حمام تصلح للعيادات و الاداري و السكني