شقة للايجار في مدينة نصر

(للإيجار)
|شقة للايجار في مدينة علي طريق النصر مباشر شقة 100 متر برج تجاري و اطباء يوجد 4 اسمساير شقة لقطة في مدينة نصر المنطقة الاولي 2 غرف نوم 1 حمام تصلح للعيادات و الاداري و السكني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفي
|التليفون:
|01000352058
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|81طريق النصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075642
اتصل
245,100 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
245,100 جنيه
770,000 جنيه
اتصل
13,000 جنيه
13,000 جنيه
300 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل