شقة للايجار فى الشهامه الجديده ٣ غرف وصاله

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقة للايجار فى الشهامه الجديده فى الطابق الاول تتكون من عدد ٣ غرف وصاله ومطبخ وعدد ٢ حمام. شامل الماء والكهرباء مطلوب نهاية ٥٥الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشهامه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057938
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