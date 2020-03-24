شقة للايجار فى الشهامه الجديده ٣ غرف وصاله

(للإيجار)
|شقة للايجار فى الشهامه الجديده فى الطابق الاول تتكون من عدد ٣ غرف وصاله ومطبخ وعدد ٢ حمام. شامل الماء والكهرباء مطلوب نهاية ٥٥الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشهامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057938
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