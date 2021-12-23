شقة للايجار علي طريق السويس

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تفاصيل الإعلان
شقة للايجار علي طريق السويس شقة 120م بجاردنيا ستي 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ انتركم اسانسير ـ فيو مفتوح الدور الاول / المطلوب 4500
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116526
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