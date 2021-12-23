(للإيجار)
|شقة للايجار علي طريق السويس شقة 120م بجاردنيا ستي 3غرف ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ سوبر لوكس ـ انتركم اسانسير ـ فيو مفتوح الدور الاول / المطلوب 4500
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|شارع الطاقة للبيع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116526
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