شقة للايجار سوبر لوكس الهضبة الوسطى المقطم

(للإيجار)
|شقة للايجار سوبر لوكس الحي الرابع الهضبه الوسطي بالمقطم 3 غرف وريسبشن 2قطعه ومطبخ وحمام وحجرة غسيل الدور الرابع بدون اسانسير بها جميع المرافق والغاز الايجار الشهري 2700 جنيه للتواصل 01152642316 متاح واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|bassem
|التليفون:
|01152642316
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|العنوان:
|الحي الرابع- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100051
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