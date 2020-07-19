شقة للايجار جاهزة على السكن س لوكس بفيصل

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقة للايجار 110م جاهزة على السكن لا تحتاج مصاريف 2غرفة رسيبشن ك حمام + مطبخ ك عداد كهرباء قديم + غاز طبيعى الدور 6 ويوجد مصعد العقار 10 أدوار ساكن بالكامل عائلات ترى الشارع الرئيسى تانى عمارة من ش المنشية – ميدان الساعة –الطالبية فيصل – الجيزة ايجار 1500ج للتواصل 01004610799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yassin
التليفون: 01004610799

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العنوان: ميدان الساعة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064413
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