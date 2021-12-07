(للإيجار)
|شقة للايجار تصلح لجميع الاغراض شقة 220م بعباس العقاد الرئيسي 4غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ 2اسانسير ـ 2بلكونة ناصية ـ جراج علي الواجهة مباشرة المطلوب 17000 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114146
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