(للإيجار)
|شقة للايجار تصلح لجميع الاغراض شقة 150م بمصطفي النحاس الرئيسي 2غرفة ـ 4ريسبشن حمام ـ مطبخ خلفية ـ تشطيب لوكس المطلوب 7500 ت/01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|مصطفي النحاس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114143
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